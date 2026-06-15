Yüksek piyasa oynaklığı, kalıcı enflasyon kaygıları ve teknoloji hisselerindeki aşırı değerleme endişesi, ultra zenginlerin geleneksel yatırım araçlarına olan bakışını değiştirdi.

Uluslararası finans kuruluşu Goldman Sachs verilerine göre, serveti 1 milyon doları aşan yatırımcılar artık varlıklarının yaklaşık yüzde 20'sini nakit pozisyonda tutmayı tercih ediyor. Borsadaki hızlı yükselişin ardından gelen bu hamle, büyük sermayedar grubunun piyasalarda temkinli bir bekleyişe geçtiğini net şekilde ortaya koyuyor.

Piyasanın en büyük aktörlerinden Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, gelebilecek risklere karşı nakit rezervlerini tarihi bir rekorla 381,7 milyar dolara kadar yükseltti.

Benzer bir hamle de ünlü milyarder Peter Thiel’den geldi. Thiel, yönettiği hedge fonu aracılığıyla yaklaşık 100 milyon dolarlık Nvidia hissesi satarak borsa riskini azalttı. Yapay zeka sektörüne küresel talep devam etse de, bu iki dev ismin nakte geçmesi piyasalardaki balon endişelerini kuvvetlendiriyor.

BORSADAN KAÇAN PARANIN YENİ ADRESİ

Peki, geleneksel yatırım araçlarından uzaklaşan bu devasa sermaye nereye gidiyor? Zenginlerin ilk tercihi, düzenli ve garanti getiri sunan gayrimenkul sektörü oldu.

Yatırımcılar doğrudan mülk almak yerine, dijital platformlar üzerinden küçük paylarla büyük ve küresel konut projelerine ortak olmayı seçiyor.

Portföy çeşitlendirmesinde öne çıkan ikinci büyük rota ise her dönem değerini korumayı başaran sanat piyasası. Veriler, yüksek servetli koleksiyonerlerin varlıklarının ortalama yüzde 20'sini çağdaş sanat eserlerine yatırdığını gösteriyor.

Finans uzmanları, bu tarz alternatif yatırımların yüksek kazanç potansiyeli taşısa da her zaman belirli riskler barındırdığını ve geçmiş performansların gelecek için bir garanti olmadığını hatırlatıyor.

*Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir.