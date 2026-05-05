Küresel piyasalar, bir yandan Orta Doğu’dan gelen savaş iddialarıyla çalkalanırken diğer yandan kritik ekonomik verilere kilitlendi. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki son durumu değerlendirirken, manipülatif haber akışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş’e göre piyasaların yönünü tayin edecek asıl büyük gelişme haftanın son işlem gününde yaşanacak.

PİYASALARDA PSİKOLOJİK SAVAŞ VAR

ABD ve İran arasındaki gerilimin piyasalar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını ifade eden İslam Memiş, belirsizliğin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti. "Gemi vuruldu" iddiaları sonrası petrol fiyatlarının 119 dolar seviyesine kadar tırmandığını hatırlatan Memiş, bu durumun küresel enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiğini söyledi.

ENFLASYONDA YÜZDE 30 ALTI HAYAL Mİ?

Yıllık enflasyon tahminlerine ilişkin çarpıcı bir analizde bulunan Memiş, dışsal etkenlerin (enerji ve savaş maliyetleri) baskısıyla bu yıl yüzde 30’un altında bir rakam görmenin oldukça güç olduğunu ifade etti. Ekonomistlerin "yüzde 29'a bile imza atarım" dediği bir ortamda Memiş de mevcut şartların aşağı yönlü hareketi kısıtladığını dile getirdi.

KRİTİK EŞİK: CUMA GÜNÜ GELECEK VERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Piyasadaki mevcut "bekle-gör" politikasının temel nedenini açıklayan ünlü analist, haftanın en kritik maddesine parmak bastı. Cuma günü Amerika’da açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinin para piyasaları üzerinde doğrudan belirleyici olacağını söyleyen Memiş, o güne kadar sert manipülasyonların devam edebileceği konusunda uyardı.

KÜLÇE ALTINA RAĞBET ARTTI

Yatırımcı tercihlerindeki değişime dikkat çeken İslam Memiş, şu başlıkların altını çizdi:

Daha önce takı ve mücevherat odaklı olan altın talebi, yılın ilk çeyreğinde yerini tamamen külçe altına bıraktı.

Bankalardaki altın mevduat oranları yüzde 15 seviyelerine kadar yükseldi.

Türkiye genelinde altın mevduat talebinde Rize ve Malatya illeri başı çekiyor.

Yatırımcılar için "neyi alırsam kazanırım" psikolojisinin sona erdiğini belirten Memiş, bu süreçte sadece ihtiyacı olanın alınması ve Cuma günkü veri netleşene kadar sakin kalınması gerektiğini tavsiye ediyor.