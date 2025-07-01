Piyasalarda yılın ilk yarısı geride kalırken gram altın 2025 yılının Ocak - Haziran döneminde yüzde 42,17 primle en fazla getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Euro yüzde 28,23 ile ikinci yatırım aracı olurken, TL mevduatı ise yüzde 22,00 ile üçüncü sırada yer aldı. Dolar yüzde 12,65 primle dördüncü olurken, borsada BİST 100 endeksi yüzde 1,20 artışla son sıraya yerleşti.

Piyasalarda ilk yarı geride kalırken, yatırım araçlarının getirileri de belli oldu. Küresel tarafta ABD Başkanı Donald Trump’ın vergiler başta olmak üzere uyguladığı politikalar fiyatlamaları belirleyen etkenler arasında yer aldı. Rusya - Ukrayna ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler piyasalarda yüksek volatiliteye neden oldu.

ABD’deki ekonomik risklere dair endişeler de doları yılın ilk yarısında dünyada zayıflamasına neden oldu. Bununla beraber güvenli liman altın parlayan yıldız olarak öne çıktı.

ALTIN EN Ç OK KAZANDIRDI

2024 yılını 2 bin 625 dolardan tamamlayan ons altın, 3 bin 502 dolar seviyesine yükselerek, yüzde 33'ten fazla değerlendi. Haziran ayını ise 3 bin 303 dolardan tamamlayan ons altın yeni günde sabah seansında 3 bin 303 dolarda bulunuyor.

Bu süreçte döviz kurlarında sınırlı yükseliş görülürken, borsada zayıf performans dikkat çekti. Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü seyirden aldığı destekle zirveyi gördü. Gram altın 4 bin 379 TL ile rekor seviyesini test etti.

EURO DE Ğ ERLEND İ

Küresel piyasalarda dolar endeksi 108,95 seviyesinden yıla başladıktan sonra haziran kapanışı ise 96,75’ten yaptı. Dolar endeksi yüzde -11,19 oranında değer kaybı yaşarken, EUR/USD paritesi haziranın son işlem gününde 1,1786’dan kapandı. Bu yıl ilk yarıda Euro, dolar karşısında yüzde 13,84 değerlendi.

İç piyasalarda enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikası devam etti. Politika faizi yüzde 42,50- yüzde 47,50 arasında değişti. İkinci çeyrekte ise fonlama oranı ağırlıklı olarak yüzde 48-49 bandında gerçekleşti.

İŞ TE EN Ç OK KAZANDIRAN YATIRIM ARA Ç LARI

1 - Gram altın: 4.241 TL ( Yüzde 42,17)

2 - Euro: 46,96 TL ( Yüzde 28,23)

3 - TL Mevduat: Yüzde 22 (Kümülatif/ortalama)

4 - Dolar: 39,80 TL ( Yüzde 12,65)

5 - Borsa (BİST 100): 9.948 ( Yüzde 1,20)