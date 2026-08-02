Türkiye genelinde finansal araçlar ve konut piyasasındaki hareketlilik, yatırımcıları alternatif alanlara sevk etti. Son dönemde gayrimenkul sektöründe yaşanan talep kayması, özellikle arsa ve arazi segmentinde belirgin bir yükseliş grafiği çizdi.

Yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek amacıyla büyükşehirlerin çeperlerine yöneldi. Altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı yeni gelişim koridorları arsa piyasasının merkezine yerleşti.

YATIRIMCILAR HANGİ BÖLGELERDEKİ ARSALARI TERCİH EDİYOR?

Megakentlerin dışa doğru genişleme süreci, ulaşım projeleri ve metro hatlarının geçtiği güzergahları cazibe merkezine dönüştürdü. Yatırımcılar hem bütçelerine uygun parsel bulabilme hem de altyapı hamleleriyle değerini katlayan lokasyonlarda yer alma stratejisiyle hareket ediyor.

Şehrin büyüme yönünde bulunan imarlı parsellerde işlem hacmi günden güne artış gösteriyor. Gelişime açık alanlar da yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

ARSA VE ARAZİ FİYATLARINI EN ÇOK HANGİ FAKTÖRLER TIRMANDIRIYOR?

Piyasada değer artışıyla öne çıkan alanların başında sanayi, lojistik ve üretim merkezlerine yakın araziler geliyor. Elektrik, su ve yol gibi temel altyapı imkanları hazır olan ya da kısa vadeli planlara dahil edilen parseller yüksek talep görüyor.

Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm süreçleriyle kabuk değiştiren yakın çevre lokasyonları da dikkat çekiyor. Şehir çeperindeki bu alanlar arsa yatırımları için en popüler adresler arasında yer alıyor.

ARSA YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NEDİR?

Arsa piyasasına gösterilen yoğun ilgiyle birlikte uzmanlar, doğru lokasyon seçimi ve detaylı hukuki analizlerin önemine vurgu yapıyor. İmar durumu netleşmemiş veya altyapı planlaması bulunmayan araziler ciddi risk barındırıyor.

Yatırım kararı alırken sadece fiyat artış potansiyeline bakılmaması gerekiyor. Parselin resmi imar planındaki durumu ve ulaşım akslarına yakınlığı ana kriter olarak öne çıkıyor.