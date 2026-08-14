Fransa’nın doğusundaki Bourgoin-Jallieu kentinde bulunan bir koleksiyon mağazası, sabaha karşı maskeli dört hırsızın hedefi oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzleri maskeli dört kişi, “Smogtrade” adlı koleksiyon mağazasının ana kapısını kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, kısa sürede çok sayıda koleksiyon kartını topladı. Alarmın devreye girmesi üzerine ise mağazadan çıkarak araçla olay yerinden uzaklaştı.

Mağaza yöneticisi, çalınan ürünlerin neredeyse tamamının Pokemon kartlarından oluştuğunu belirtti. Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

#POKEMON KARTLARI HIRSIZLARIN HEDEFİNDE

Son yıllarda özellikle nadir ve sınırlı sayıda üretilen Pokemon kartlarının koleksiyon piyasasında yüksek fiyatlara ulaşması, bu ürünleri hırsızların da hedefi haline getirdi.

Fransa’da daha önce de benzer vakalar yaşandı. Şubat 2024’te Rennes kentinde yaklaşık 100 bin euro değerindeki on binlerce Pokemon kartını çalan üç kişi yakalanarak hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’de ise geçen ocak ayında özel bir mağazadan yaklaşık 87 bin euro değerinde Pokemon kartı çalındı.

NADİR PIKACHU KARTI REKOR KIRDI

Pokemon kartlarının ulaştığı yüksek fiyatlar, koleksiyon piyasasındaki ilgiyi de gözler önüne seriyor. Nadir bir Pikachu kartı, geçtiğimiz aylarda düzenlenen açık artırmada 14,3 milyon euroya satılarak dikkat çekici bir rekora imza attı.

Milyonlarca euroya ulaşabilen koleksiyon kartları, değerli mücevher ve sanat eserleri gibi yüksek bedelli ürünlerin yanında hırsızların da radarına girmeye devam ediyor.