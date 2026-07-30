Olay, Talas Belediyesi'ne bağlı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda meydana geldi. Rutin devriye sırasında sahipsiz bir çanta bulan güvenlik görevlileri Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı, çantada yüklü miktarda altın ve döviz bulunduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi. Yaklaşık 700 bin lira değerindeki altın ve döviz, herhangi bir eksiklik olmadan sahibine teslim edildi. Çantasına kavuşan aile, güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

DÜRÜST DAVRANIŞ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Örnek davranışın ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ahmet Şen ve Şaban Can Karlı'yı makamında ağırladı. Başkan Yalçın, kamu görevlilerinin sergilediği dürüstlüğün toplum için önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek iki personele takdir belgesi ile 15 yevmiye tutarında para ödülü verdi.

Ödül töreninde konuşan güvenlik görevlisi Şaban Can Karlı, görevlerini en doğru şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Kurumumuz ve Belediye Başkanımız adına çalışıyoruz. Başkanımıza ve belediyemize yakışır şekilde hareket ediyoruz. Hem Allah katında hem de kurumumuz adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.