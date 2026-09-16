Altın fiyatlarındaki son düşüş, altın madenciliği hisselerinde sert satışa yol açtı. JPMorgan'ın ilk kez yayımladığı "Global Gold Miners Dashboard" adlı araştırması, altın üreticilerinin tarihin en düşük değerleme seviyelerinde işlem gördüğünü ortaya çıkardı.

ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ

Araştırmaya göre ons altın, rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 20 gerilerken, altın madencilerini izleyen endekslerdeki düşüş yüzde 30'a yaklaştı. JPMorgan, altın üreticilerinin tarihte görülmemiş ölçüde düşük bir iskontoyla işlem gördüğünü belirtti.

Banka, altın fiyatındaki düşüşün üretici hisselerindeki kayıptan daha düşük olduğunu vurgulayarak, bu ayrışmanın normal seviyelerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

"ALTIN 1.200 DOLARDA GİBİ FİYATLANIYOR"

JPMorgan'ın 20'den fazla büyük altın üreticisini analiz ettiği çalışmasına göre, birçok altın madenciliği şirketi, altın fiyatı 1.200-1.500 dolar seviyesindeymiş gibi fiyatlanıyor. Oysa spot altın şu anda 4 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Banka, yatırımcıların altın üreticilerini mevcut fiyat seviyelerinin çok altında bir altın fiyatı varsayımıyla değerlediğini savunuyor.

BANKA: ŞİRKETLERİN DURUMU FARKLI

JPMorgan, mevcut altın madenciliği şirketlerinin 2011-2015 dönemindeki şirketlerden farklı olduğunu vurguladı. Bankaya göre sektör genelinde borçluluk seviyeleri yüksek değil. Üreticiler düzenli serbest nakit akışı yaratıyor ve bu nakit akışının bir kısmını temettü ve hisse geri alımları için kullanıyor.

Bu nedenle JPMorgan, altın üreticilerinin mevcut değerlemelerinin şirketlerin gerçek finansal durumunu yansıtmadığını öne sürdü.

ALTIN HEDEFİ KORUNDU

JPMorgan, altın madencileri için uyarıda bulunsa da ons altın için daha önce açıkladığı hedefini koruduğunu bildirdi. Banka, yıl sonu altın fiyatı hedefi olarak 6.300 dolar seviyesini koruyor. Bu hedef, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 35'lik bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.

PETROL VE DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki son geri çekilmede jeopolitik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini artırmasıyla tahvil getirileri yükselirken dolar güçlendi. Bu gelişmeler altın üzerinde baskı oluşturdu.

JPMorgan'ın araştırması, altın fiyatı ile altın üreticilerinin hisseleri arasındaki makasın yatırımcılar için dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Özellikle şirketlerin borçluluk seviyeleri, nakit akışları ve üretim maliyetleri göz önüne alındığında, altın üreticilerinin mevcut değerlemeleri için "tarihi iskonto" ifadesi kullanılıyor.