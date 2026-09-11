Küresel çapta yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Ons altın dün 4 bin 300 dolara kadar geriledi. Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün açıklanacak olan kritik enflasyon rakamlarına çevrildi.

Dün ABD tarafında açıklanan üretici fiyatları verisi İran savaşı nedeniyle Ağustos ayında hızlandığını gösterdi. Piyasalar artık, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını, üretici fiyat endeksi verilerinden önce yüzde 61 olan orandan yaklaşık yüzde 71'e çıkardı.

ALTIN ÇAKILDI

Ons altın haftanı son işlem gününde sabah seansında TSİ 08.26'da 4 bin 333 dolar seviyesinde hareketleniyor. Ons altın dün 4 bin 300 dolara gerilemişti.

Gram altın da ons altında görülen satıcılı seyrin etkisiyle aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 08.27'de 6 bin 769 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın dün 6 bin 711 liraya gerilemişti.

GÖZLER 15.30'DA

Piyasalar, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarını merakla bekliyor. Açıklanacak olan enflasyon rakamları Fed'in uygulayacağı para politikasına yönelik atacağı adımı belirleyen en önemli unsur. Gelecek olan kritik veri altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.

ABD'de ağustos ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 0,4 açıklanması beklenirken, yıllık bazda yüzde 3,4 açıklanması tahmin ediliyor.

Önceki ay aylık bazda yüzde 0,1 iken, yıllık bazda yüzde 3,4 olmuştu.

ALTIN FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Küresel piyasalar, Fed’in faiz yol haritasına yön verecek olan ağustos ayı ABD enflasyon (TÜFE) verisine kilitlendi. Gelecek olan verilerin piyasaya etkisi şu şekilde:

Senaryo 1: Enflasyon Beklentilerin Altında Kalırsa (Altında Yükseliş)

Fiyat baskılarının azalması, Fed’in faiz indiriminde elini rahatlatır. Dolar endeksi ve tahvil faizlerinin gerilemesiyle ons altın güçlü bir yukarı yönlü rally başlatabilir.

Senaryo 2: Enflasyon Beklentilerin Üzerinde Gelirse (Altında Düşüş Baskısı)

Sıkı para politikasının süreceği beklentisiyle dolar ve tahvil faizleri değer kazanır. Faiz getirisi olmayan ons altın üzerinde satış baskısı artarak geri çekilme görülebilir.

Senaryo 3: Enflasyon Beklentilere Paralel Gelirse (Sınırlı Dalgalanma)

Beklentilerin satın alınmış olması nedeniyle piyasada ilk etapta yatay/sıkışık bir seyir izlenebilir. Detaylarda çekirdek enflasyon rakamları takip edilir.

Açıklanacak veri saatinde piyasalarda oynaklığın yüksek olması bekleniyor.

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