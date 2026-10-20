Altın piyasasında yüksek petrol fiyatlarının beslediği enflasyon endişeleri ve sıkı para politikası beklentileri etkili oluyor. Güçlenen ABD doları ile yükselen tahvil getirileri de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

20 Ekim Salı günü saat 07.02 itibarıyla spot altın, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla ons başına 4.145,47 dolardan işlem gördü. Yurt içinde aynı saatte gram altının alış fiyatı 6.549 TL, satış fiyatı ise 6.605 TL oldu.

PETROL FİYATLARI FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

Ortadoğu ve Doğu Avrupa'daki çatışmalar sürerken petrol fiyatlarının yüksek seyri, enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesini artırıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi de enerji arzına ilişkin gelişmeleri gündemde tutuyor.

Bu görünüm, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale gelebiliyor.

Kitco News analistlerine göre, bu hafta ABD'de açıklanacak faaliyet ve istihdam göstergelerinin zayıf gelmesi, tahvil getirilerini düşürerek altını destekleyebilir. Güçlü talep ve yüksek enflasyon beklentileri ise aralık ayında parasal sıkılaştırma riskini artırabilir.

Analistler, petrol vadeli işlemlerinin pazartesi günü son yüksek seviyelerinden geri çekilmesine rağmen Hürmüz Boğazı ve ABD-İran ilişkilerindeki durumun enerji piyasası belirsizliğinin önemli bir kaynağı olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

FED İÇİN BEKLENTİLER AYRIŞIYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 27-28 Ekim tarihlerindeki para politikası toplantısı yatırımcıların odağında. Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.

CME FedWatch aracına göre piyasalar, gelecek haftaki toplantıda faizlerin değiştirilmeme olasılığını yüzde 83 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 94 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşılık MarketWatch'ın haberine göre Bank of America, ekim ayında faiz artırımı öngörüyor.

PCE ENFLASYON VERİSİ DE İZLENECEK

Gelecek hafta açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi de piyasaların gündeminde yer alıyor. Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma sürecini değerlendirirken bu göstergeyi yakından takip ediyor.

PCE verisi ve faiz kararı, yatırımcıların enflasyon görünümü ile para politikasının geleceğine ilişkin beklentileri açısından izlenecek.

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