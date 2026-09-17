Küresel piyasaların yakından takip ettiği Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklandı. Fed beklentilere paralel şekilde faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4,00 aralığına yükseltti. Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Ons altın dün açıklanan faiz kararı sonra akşam seansında sert düşüş yaşadı. Ons altın dün 4 bin 234 dolar seviyesine kadar geriledi. Sert düşüşlerin ardından altın fiyatları yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.59'da 4 bin 297 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da sert hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Gram altın dün sert düşüş yaşandı. Gram altın 6 bin 625 liraya kadar sert bir geri çekilme yaşadı. Gram altın TSİ 07.59'da 6 bin 719 lirada bulunuyor.

FED FAİZ ARTIRDI

Amerika Merkez Bankası (Fed) eylül ayı faiz kararını açıkladı. Fed, faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile yüzde 4,00 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge federal fonlama faiz oranını yüzde 3,75 ile yüzde 4 aralığına yükseltmek için oy birliğiyle karar aldı.

Fed yetkilileri, 16 üyenin bu yıl en az bir ilave artış öngörmesiyle birlikte, yılın ilerleyen dönemlerinde ek bir faiz artışının daha yapılabileceğine işaret etti.

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