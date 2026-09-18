Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Amerikan Merkez Bankası 8Fed) faiz kararı, ABD verileri gibi makro ekonomik verilere rağmen altında güçlü seyir korunuyor. Haftanın son işlem işlem gününde altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Ons altın haftanın son işlem gününde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.20'de 4 bin 367 dolarda bulunuyor. Gram altın haftanın son işlem gününde 7 bin liraya doğru ilerliyor. Gram altın bugün TSİ 08.20'de 6 bin 847 lirada bulunuyor. Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları... FED'DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü politika faizinde artışa giderken önümüzdeki döneme ilişkin ek faiz artırımlarının sinyalini verdi. Bununla birlikte uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in sıkılaşma adımlarına rağmen iyimser duruşunu bozmadı. Banka, 2027 sonu için belirlediği 5.400 dolarlık ons altın hedefini sabit tuttu. Yayımlanan değerlendirmede, şahin para politikalarının altın rallisinde ivme kaybına yol açabileceği ancak yükseliş trendini tamamen raydan çıkarmayacağı ifade edildi. DİĞER MERKEZ BANKALARI DA FAİZ ARTIRABİLİR Küresel merkez bankaları para politikasında temkinli ve şahin duruşunu sürdürüyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE), perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek oranı sabit bıraktı. Ancak Banka, enflasyonist baskılara dikkat çekerek önümüzdeki süreçte yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin altını çizdi. Diğer yandan, gözler cuma günü kararını açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) çevrildi. BoJ'un, enflasyon risklerini dizginlemek amacıyla faiz oranını son 31 yılın en yüksek seviyesine çekmesi ve sıkılaşma adımlarının devam edebileceğine dair güçlü sinyaller vermesi bekleniyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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