Altın, doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte 4.300 doların altına geriledi.

Ons altın, önceki güne kıyasla yüzde 1,76 düşüşle 4.300 doların altına inerken, bugün de son kapanışa göre yüzde 0,05 gerileyerek 4.273 dolara kadar düştü.

Dolar endeksi ise bugün 101 seviyesinin üzerinde kalarak neredeyse iki ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü.

Beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler, enflasyon endişelerini artırırken, piyasalarda daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini de güçlendirdi.

FED FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ ARTTI

Beklenenden güçlü ABD özel sektör verileri, enflasyon baskısının devam ettiğine işaret etti. Bu durum, Fed'in faiz artırma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Bazı Fed yetkilileri de geçen hafta yaptıkları açıklamalarda faiz artırımına yönelik desteğini yineleyerek enflasyon risklerine dikkat çekti.

Piyasalar şu an, Fed'in ekim ayında faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor. Bu oran, bir gün önce yüzde 55 seviyesindeydi.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Ryan McKay, altının yüksek faiz oranlarının baskısıyla karşı karşıya olduğunu ancak temel yatırım talebinin dirençli kaldığını belirtti.

McKay, "Altın, Fed faiz artırımlarına rağmen güçlü kalabildi. Yatırımcıların ve merkez bankalarının talebi yeniden arttıkça, fiyatların 2027'ye kadar ons başına 5.000 doların üzerine çıkabileceğini düşünüyorum" dedi.

Ayrıca McKay, piyasanın çeşitli önemli segmentlerinde gücün geri dönmeye başladığını ifade etti.

HÜRMEZ GERİLİMİ PETROLÜ YÜKSELTTİ

Petrol fiyatları da yükselişe geçti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptırımlar ve ABD ablukası sürdüğü sürece Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişe izin vermeyeceğini söyledi.

Bu açıklama, piyasalarda baskıyı artırırken petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskısının artacağı yönündeki beklentileri de güçlendirdi.

Daha şahin bir faiz görünümüne yönelik beklentiler, yüksek faiz ortamının altın üzerinde baskı oluşturmasına neden oluyor. Analistlere göre altın, bir sonraki yükseliş dalgasının zamanını bekliyor.

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