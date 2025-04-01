ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifelerinden dolayı yatırımcıların güvenli limana olan rağbetini artırdı. Altının onsu 3 bin 118 dolara kadar çıkarken yurt içinde 19 Mart'taki 4 bin 2 liraya iğne attıktan sonra düşen altın tekrar yükselişe geçti. Gram altın ons altın fiyatlamasından dolayı 3 bin 834 liraya kadar çıkarken çeyrek altın 6 bin 320 lira, Cumhuriyet altını 25 bin 200 lira civarında satıldı.

YARIN KRİTİK GÜN

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin tüm ülkeleri kapsayacağını söylemesinin ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor. 2 Nisan'dan itibaren açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan, dünya genelinde jeopolitik gerginlikler de devam ederken, Trump, nükleer bir anlaşmaya yanaşmazsa İran’a ve ateşkes sağlama girişimlerini engellerse de Rusya’ya ek tarife getirecekleri uyarısında bulundu.

BANKALAR ALTIN TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Trump'ın gümrük vergilerinin ve tehditlerinin küresel ticaret savaşını ve enflasyonist ortamı tetiklediğini düşünen analistler yatırımcıların endişelerinin arttığını ve güvenli limana olan rağbetin desteklendiğini belirtti. Ayrıca geçen hafta küresel bankalar altın tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Bunlardan Goldman Sachs bu yıl altın fiyatı beklentisini 3 bin 300 dolara yükseltmişti.

UBS'ten önce Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını öngörürken, BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde olacak şekilde güncelledi.

Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini revize etti. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolara yükseltti.

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da olduğu analistler Pazartesi günü yayınladıkları bir notta, altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini tahmin etti.