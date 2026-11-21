Küresel ekonomideki gelişmeler değerli metaller üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek olası bir faiz artışı beklentisi doların küresel ölçekte değer kazanmasını sağlarken, borsalardaki yapay zeka hisselerinde görülen satış dalgası piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki değer kaybı hız kazandı.
ONS VE GRAM ALTINDA UZUN VADELİ TREND DEĞİŞTİ
Uluslararası piyasalarda yaşanan geri çekilme ile birlikte ons altın 3.525 dolar bandına inerek son 14 ayın en dip seviyesini gördü.
Küresel ons fiyatındaki düşüş iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Uzun süredir yukarı yönlü bir grafik çizen gram altında 12 yıllık yükseliş serisi son buldu.
Hafta sonu piyasaların kapalı olduğu saatlerde yatırımcılar ve birikim sahipleri serbest piyasadaki güncel alış-satış rakamlarına odaklandı.
21 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada işlem gören altın türlerinin 21 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait alış ve satış fiyatları şu şekilde oluştu:
GRAM ALTIN
Alış: 5.730,97 TL
Satış: 5.731,95 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.704,00 TL
Satış: 9.939,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.391,00 TL
Satış: 19.866,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 38.715,91 TL
Satış: 39.490,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.657,00 TL
Satış: 39.612,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.393,00 TL
Satış: 5.533,00 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.525,37 Dolar
Satış: 3.526,01 Dolar