Altın fiyatları, ABD ara seçimlerinde Demokratların zaferinin ardından zayıflayan dolar ve gerileyen ABD Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle yükselişini sürdürdü.

Perşembe günü TSİ 07.13 itibarıyla spot altın yüzde 1,9 değer kazanarak ons başına 4.140,83 dolara çıktı ve 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altın, önceki seansta da yaklaşık yüzde 3,4 yükselerek 19 Ağustos’tan bu yana en büyük günlük artışını kaydetmişti.

Aynı dakikalarda gram altının alış fiyatı 6.596,53 TL, satış fiyatı ise 6.654,09 TL oldu.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ GERİLEDİ

ABD ara seçimlerinin ardından belirsizliğin azalması ve küresel hisse senetlerindeki yükselişle dolar perşembe günü hafif değer kaybetti. Doların zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüşü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor.

ABD’nin gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, gece boyunca 6 baz puan, Tokyo piyasasının erken saatlerinde de 1 baz puan daha düşerek yüzde 4,87’ye geriledi.

PİYASALAR OLUMLU TEPKİ GÖSTERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD seçimlerinin ardından piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Seçim sonuçlarının piyasalarda olumlu karşılandığını savunan Memiş, "Trump gitti, piyasalardaki manipülasyon bitti. Piyasalar olumlu bir tepki verdi" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüşte yaşanan yükselişe dikkat çeken Memiş, değerlendirmesini yaptığı sırada altının yüzde 3, gümüşün ise yüzde 5 yükseldiğini belirtti. Uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 47 dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı. "

GRAM ALTINDA 7 BİN LİRAYA KADAR TOPARLANMA BEKLİYORUZ"

Gram altının TL fiyatında 100 liralık artış yaşandığını belirten İslam Memiş, değerlendirmesini yaptığı sırada gram altının yüzde 3 yükselişle 6 bin 530 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarına ilişkin kısa vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, "Kısa vadede ons altında 4.200 dolara kadar toparlanma bekliyoruz. Gram altın tarafında da 6.850–7.000 lira aralığında bir toparlanma bekliyoruz" dedi.

DOLARIN YÜKSELİŞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gram altın fiyatlarının döviz kurundan da destek aldığını belirten Memiş, doların 50 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Dolar 50 liraya yükseldiği için gram altın dolardan da destek almaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Memiş'in gram altın ve ons altına ilişkin öngörüleri, kısa vadeli piyasa beklentilerini yansıtırken, altın fiyatlarının seyrinde küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik belirleyici olmaya devam ediyor.

PİYASALAR İSTİHDAM RAPORUNU BEKLİYOR

ABD'den gelecek ekonomik veriler neden önemli?Altının kısa vadeli yönünü belirleyebilecek başlıca gelişmeler arasında ABD iş gücü piyasasına ilişkin veriler bulunuyor.

Özellikle tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları, Fed'in faiz kararlarına yönelik beklentileri etkileyebiliyor. İstihdam verilerinin beklentilerden güçlü gelmesi, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği düşüncesini destekleyerek altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna karşılık beklentilerden zayıf bir istihdam tablosu, tahvil getirilerinde gerilemeye yol açarak altına yönelik talebi destekleyebilir.

Piyasalar açısından önemli olan yalnızca açıklanan rakamlar değil, bu rakamların Fed'in gelecekteki faiz politikası hakkında verdiği sinyaller olacak.

Gram altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Ons altındaki sert toparlanma, Türkiye'de gram altın fiyatları açısından da önem taşıyor. Gram altının Türk lirası cinsinden fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın değerinin yanı sıra dolar/TL kuru tarafından belirleniyor. Bu nedenle ons altında yaşanan yükselişin gram altına ne ölçüde yansıyacağı, döviz kurundaki hareketlere göre değişebiliyor.

Dolar/TL kurunun yükselmesi, ons altındaki artışın gram altına etkisini güçlendirebilir. Kurun gerilemesi ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişin iç piyasaya yansımasını sınırlayabilir.

CITI’NİN HEDEFİ 4.500 DOLAR

Citi, çarşamba günü yaptığı açıklamada altın için 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 4.500 dolar olarak duyurdu. Banka, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve Yemen/Suudi Arabistan çatışmasının yıl sonuna kadar yatışması beklentisiyle altında önemli bir yükseliş potansiyeli gördüğünü belirtti.



*BU HABERDE YER ALAN iFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.