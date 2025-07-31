Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifesi açıklamalarıyla artan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle perşembe günü toparlandı. Güvenli liman alımlarıyla yönünü yukarı çeviren altın, bir aylık dip seviyesinden yükselişe geçti. Ancak, Eylül ayında beklenen faiz indiriminin zayıflayan ihtimali bu toparlanmanın önüne set çekti.

ONS ALTINDA SON DURUM

Spot altın, yüzde 0,6 artışla ons başına 3 bin 294 dolara yükseldi. Çarşamba günü altın, 30 Haziran’dan bu yana en düşük seviyesi olan 3 bin 267,79 dolara kadar gerilemişti.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,2 düşerek 3 bin 287 dolara geriledi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükselmeye başladı. Gram altın yeni güne yüzde 0,6 yükselerek 4 bin 299,8 lira seviyesine çıktı.

DÜŞÜK SEVİYELER FIRSAT

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "3 bin 300 doların altındaki altın fiyatları, özellikle ekonomik belirsizlik ortamında ve Trump’ın ek gümrük tarifesi tehditleriyle birlikte, yatırımcılar tarafından değer fırsatı olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ ADIMLARI

Trump, Çarşamba günü yaptığı bir dizi açıklamayla bakır ithalatına yönelik önceden planlanan tarifelerde değişiklikler, Brezilya'dan gelen mallara yeni vergiler ve yurt dışından gelen düşük değerli gönderilere tanınan vergi muafiyetinin kaldırılması gibi adımlar attı.

Ayrıca, Güney Kore ile yapılan bir anlaşma kapsamında yüzde 15 oranında ithalat tarifesi uygulandığını açıklayan Trump, Hindistan ile süren müzakerelere rağmen bu ülke ürünlerine cuma günü itibarıyla yüzde 25 oranında vergi getirileceğini duyurdu. Çin ile yürütülen ticaret görüşmeleri hakkında ise “adil bir anlaşmanın” yakın olduğu yönünde iyimser mesajlar verdi.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI EYLÜL İNDİRİMİNİ ZAYIFLATTI

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü faiz oranlarını sabit tuttu. Ancak, Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları Eylül ayında bir faiz indirimi beklentisini zayıflattı.

Genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edilen altın, düşük faiz ortamlarında daha iyi performans gösteriyor.

Waterer, "3 bin 250 dolar seviyesi, daha ciddi bir düşüşe karşı korunabilecek önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyenin altına inilmesi, fiyatları 3 bin 200 dolara kadar düşürebilir" dedi.