Altın piyasasında temkinli bekleyiş sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda frene basan söylemleri ve ABD'de açıklanacak istihdam verileri, yatırımcıların odağında. Trump'ın söylemlerinden dolayı bu süreçte doların zayıflaması, altındaki kayıpları sınırlı tuttu.

ONS VE GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,1 artışla 3.338 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD dolar endeksinin son 50 senenin en düşük seviyelere gerilemesi, altını diğer para birimleriyle alan yatırımcılar açısından cazip hale getirdi.

Türkiye'de gram altın fiyatı da benzer şekilde hareket etti. Ons altındaki sınırlı artışın etkisiyle gram altın, yüzde 0,1 yükselerek 4.274 lira civarında işlem görüyor.,

FED'İN TUTUMU VE İSTİHDAM VERİLERİ KRİTİK

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altının son iki haftadaki güçlü yükselişin ardından konsolidasyon sürecine girdiğini ancak genel yönün yukarı olduğunu belirtti. Spivak, “Piyasalar şu anda tamamen Fed’in tutumuna ve yaklaşan istihdam verilerine odaklanmış durumda” dedi.

POWELL FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA TEMKİNLİ

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif faiz indirimi taleplerine karşın temkinli duruşunu yineledi. Powell, özellikle gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki etkilerini görmek için bekleme politikasını sürdürdüklerini ifade ederek faiz indirimine normal şartlarda gideceğini ancak Trump'ın tarifelerinden dolayı gidemediğini belirtti.

TRUMP'IN VERGİ PAKETİ KABUL EDİLDİ

Öte yandan, ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçilerin desteğiyle Başkan Trump’ın vergi ve harcama düzenlemelerini içeren yasa paketi kabul edildi. Ancak bu paketin, ülkenin borç yükünü 3,3 trilyon dolar artırması bekleniyor. Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması konusunda umutlu olduğunu dile getirirken, Japonya ile ilgili şüphelerini korudu.

DİĞER METALLER DE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

Diğer değerli metallerde ise düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Spot gümüş yüzde 0,1 gerileyerek 36,01 dolara, platin yüzde 0,4 düşerek 1.344,91 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,4’lük artışla 1.104,92 dolara yükseldi.