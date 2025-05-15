Son haftalarda küresel piyasalarda yaşanan yatışma ve siyasi tansiyonun bir nebze düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendi. Gram altın haftalar sonra 4 bin TL'nin altına düştü.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının doğrudan etkilenerek düşüşe geçtiğini, ancak bunun kalıcı olmadığını belirterek kısa sürede yineden fiyatlarda toparlanma beklediğini belirtti.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

İslam Memiş'e göre, Mayıs ayında fiyatlarda yaşanan dalgalanma hem yatırımcılar hem de fiziki altına ihtiyacı olan vatandaşlar için önem taşıyor.

Gram altın geçtiğimiz hafta 4 bin 210 liradan kapanırken, daha sonra 4 bin 63 liraya kadar geriledi ve son olarak 3 bin 963 lira seviyesine kadar düştü.

Yaşanan bu düşüş geçici bir hareket olarak değerlendiren Memiş, fiyatların 4 bin ile 4 bin 200 lira bandında dalgalanabileceğini öngörüyor.

Özellikle düğün yapacaklar ya da altın borcu olanlar için bu fiyat seviyelerinin kaçırılmaması gereken bir alım fırsatı olduğunun altını çiziyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SİNYALLERİ

Altın fiyatları kısa sürede toparlanma işaretleri göstermeye başladı. Finansal piyasaların genel görünümü, Borsa İstanbul’un yükselişi ve döviz kurlarındaki istikrarla destekleniyor. Bu olumlu hava, altının yeniden değer kazanabileceğine işaret ediyor.

İslam Memiş, altının uzun vadeli performansının küresel piyasalarda oluşabilecek yeni risk algılarına ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeler, kısa vadeli yatırım düşünenler ve fiziki altın ihtiyacı olanlar için cazip seviyeler sunuyor. Uzmanlar, bu fiyat aralıklarının alım için değerlendirilebileceği görüşünde birleşiyor. Ancak uzun vadeli yatırım yapacakların, küresel gelişmeleri ve risk dinamiklerini göz önünde bulundurmaları gerektiği unutulmamalı.

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