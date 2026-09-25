Altın fiyatlarında düşüşler hız kazandı. Dolar endeksinde görülen yükseliş, Fed'in faiz artırım sinyalleri ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle, altın fiyatlarında baskı oluşuyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altın tarafında dikkatlerin faiz oranlarında olmaya devam ettiğini belirtti. Wong, "Piyasalar daha şahin bir Fed'i fiyatlamaya başlarsa, bu doları güçlendirir ve altın için olumsuz olur" dedi.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları yeni günde sert düşüşler yaşıyor. Bugün TSİ 08.27'de 4 bin 262 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 08.27'de 6 bin 705 lirada bulunuyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sunmayan altının cazibesini azaltıyor. Fed'in iki politika yapıcısı, geçen hafta 25 baz puanlık faiz artışının ardından enflasyonu kontrol altına almak için ek faiz artırımları gerekebileceğini ifade etti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmenin en büyük öncelik olduğunu vurgulayarak, bu hedefe ulaşmayı destekleyecek politika yolunu takip edeceğini, ancak işgücü piyasasına yönelik riskleri de dikkate alacağını söyledi. New York Fed Başkanı John Williams da daha sıkı para politikasına işaret etti.

TAHVİL GETİRİLERİ ZİRVEDE

10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri Perşembe günü sırasıyla 2007 ve 2004'ten bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Bu yükseliş, beklenenden güçlü gelen ABD ekonomik verileri ve yüksek petrol fiyatlarının, kalıcı enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına dair endişeleri artırdığı bir dönemde yaşandı.

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİLERİ

J. Rotbart & Co. Kurucusu Joshua Rotbart, Reuters'a yaptığı açıklamada, yılın geri kalanında altın konusunda olumlu görüşünü koruduğunu söyledi. Rotbart, devam eden jeopolitik gerilimler ve artan devlet borçlarının, güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini belirtti.

Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerindeki artış, altın üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alırken, yatırımcılar Fed'in faiz kararını yakından takip ediyor.

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