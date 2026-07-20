Altın fiyatları, pazartesi günü işlem gününe gerilemeyle başladı. Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle Brent petrolünün varil fiyatının 90 doları aşması enflasyon endişelerini körüklerken, çok sayıda Fed yetkilisinin fiyat baskılarını dizginlemek için faiz artırımlarının gerekebileceğini belirtmesi değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

PİYASALAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Spot altın, TSİ 07.26 itibarıyla ons başına 4.023,53 dolardan işlem gördü. ABD Ağustos vadeli altın kontratları ise 4.028,80 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Spot altındaki düşüşle birlikte gram altında da düşüş görüldü. Gram altın yeni haftaya 6.100 lira eşiğinde başladı.

ABD, Ürdün'de en az iki askeri personelinin öldürüldüğünü açıklamasının ardından İran'a yönelik üst üste dokuzuncu gecede de hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Bölgedeki ABD müttefikleri ise Pazar günü yeni İran saldırılarının yaşandığını duyurdu.

ALTININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK POTANSİYEL TEHLİKE

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu tırmanan gerilim, her iki tarafın da tam ölçekli bir askeri harekata girişme riskini artırıyor. Devam eden stagflasyon endişelerinin hakim olmaya başlaması durumunda metali elde tutmanın fırsat maliyeti yükseliyor ve bu da altın fiyatlarını potansiyel olarak tehdit ediyor."

Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarının kısıtlanması üzerine petrol fiyatları %3 sıçrayarak Brent petrolünün varil fiyatını 90 doların üzerine taşıdı. Yüksek petrol fiyatları enflasyonist endişeleri ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyondan korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan bu varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

FED KANADINDA FAİZ ARTIRIMI SESLERİ YÜKSELİYOR

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, kalıcı enflasyonla mücadele edebilmek için faiz oranlarının artırılması gerekebileceğini savunan yetkililer kervanına katıldı. Bu durum, Fed'in bir sonraki toplantısında sert tartışmaların yaşanacağına ve Başkan Kevin Warsh liderliğindeki ikinci toplantıda olası muhalif oyların çıkabileceğine işaret ediyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasa katılımcıları, geçen hafta %73 olan Aralık ayındaki faiz artırımı olasılığını şu anda %82 olarak fiyatlıyor.

UZUN VADEDE ALTINDA DÜŞME SİNYALİ

Analist Kelvin Wong, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli teknik seviyelere de dikkat çekerek, "Uzun vadede altın konusunda daha temkinliyim. Aşağı yönlü kırılması durumunda 3.500 dolara doğru daha derin bir gevşemeyi tetikleyebilecek kritik 3.886 dolar seviyesini takip ediyorum" dedi.

Bu veriler doğrultusunda güncel dolar/TL kuruyla (47.17 TL) gram altın fiyatı 5.308 TL (yaklaşık 5.307,93 TL)'ye kadar düşecek.

Diğer değerli metaller tarafında ise spot gümüş %1,9 artışla ons başına 56,95 dolara, platin %0,5 yükselişle 1.599,97 dolara ulaştı. Palladyum ise %0,2 değer kaybıyla 1.244,50 dolar seviyesine geriledi.