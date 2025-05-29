Altın piyasaları, 29 Mayıs Perşembe gününe değer kaybıyla başladı. ABD’de federal mahkemenin Başkan Donald Trump’ın 2 Nisan'da açıkladığı “Kurtuluş Günü” tarifelerine ilişkin kararını iptal etmesi, yatırımcıların güvenli liman tercihini zayıflatırken, güçlenen dolar da altındaki düşüşü hızlandırdı. Bu gelişmelerle birlikte altın, son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,7 oranında değer kaybederek 3.268 dolara kadar düştü ancak saat 08. Bu seviye, 20 Mayıs’tan bu yana görülen en düşük ons fiyatı oldu. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) de yüzde 0,1’lik azalışla 3.265 dolardan işlem gördü.

Küresel düşüş, Türkiye’de iç piyasayı da etkiledi. Gram altın fiyatı yüzde 0,25’lik gerilemeyle 4.122 TL’ye indi. Aynı şekilde çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da düşüş gözlendi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI