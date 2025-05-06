ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarının yarattığı küresel ekonomideki büyüme endişeleri ve kurallı ticarete yönelik güvensizlik eğilimi güvenli liman altına yönelimi artırırken, petrol fiyatlarını da aşağı yönlü baskılıyor.

Altın piyasasında Kasım 2024’te başlayan son ralli devam ederken yılbaşından bu yana ons altın fiyatında gözlenen artış yüzde 25’i buldu.

Yılbaşında 2 bin 260 dolar seviyelerinde bulunan ons altın fiyatı dün itibarıyla 3 bin 320 seviyelerine yeniden yükseldi.

Altının ons fiyatı 21 Nisan itibarıyla 3 bin 400’leri aşarak rekor kırmıştı. O günden sonra Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik yumuşama sinyalleri ile bir miktar gevşeyen fiyatlar dün yüzde 2’den fazla arttı.

OPEC üretimi artırdıkça fiyat düşecek

Dünya gazatesinde yer alan habere göre, altın fiyatları yukarı yönlü bir ivme kaydederken petrolde ise ibre aşağı yönlü seyrediyor. 2025 yılına 76 dolar sınırından başlayan Brent petrolün varil fiyatı dün 60 doların altına çekildi. Yılbaşından bu yana düşüş yüzde 21’i aştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte OPEC+’in üretimi artırma kararı etkili oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, hafta sonu yaptığı toplantıda haziran itibarıyla günlük üretimi 411 bin varil artırma kararı almıştı.

Petrol fiyatları en son pandemi durgunluğunun yaşandığı 2021 yılı Şubat ayında 60 doların altındaydı. Donald Trump'ın görevi devraldığı 20 Ocak'tan bu yana Brent petrol yüzde 25,1 oranında, WTI ham petrol fiyatı da yüzde 26,4 azaldı.

ABD’nin LNG arzı ile piyasaları domine etmeye başlamasının yanında ülkenin petrol arzını artırarak enerji fiyatları üzerinden enflasyonu düşürme çabası da fiyatları baskılayan bir başka unsur.

Bununla birlikte Ukrayna krizinin etkilerine rağmen Rusya’nın da içinde bulunduğu OPEC’in, ticaret savaşlarının küresel büyümeyi aşağı çekeceği öngörüleri altında, üretimi artırma kararları fiyatların daha da düşmesini beraberinde getirebilir.

Türkiye’nin dış dengesi için iyi haber

Petrol fiyatlarının 60 dolar seviyelerinin altına kalması Türkiye’nin hem enflasyon öngörüleri hem de dış dengesi için olumlu.

Her ne kadar altın fiyatları yukarı yönlü seyrediyor olsa da burada kota uygulaması sayesinde ithalat dengelenmiş durumda.

Merkez Bankası’nın Ocak 2025’te yayınladığı yılın ilk enflasyon raporunda; bir önceki rapor döneminde 2025 yılı için 78,8 ABD doları olarak tahmin edilen petrol fiyatları mevcut rapor döneminde 76,5 ABD doları seviyesine güncellenmişti. 2026 yılı için ise petrol fiyatları varsayımı da 74 ABD doları seviyesinde idi. Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs’ta açıklayacak.

Düşük fiyatlar, dev şirketlerin kârını eritti

Dünyanın en büyük 8 petrol şirketinin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kâr, gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde düştü.

AA muhabirinin 8 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, Amerikalı ExxonMobil ve Chevron ile Hollandalı Royal Dutch Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nin (CNOOC) bu yılın ilk çeyreğindeki toplam kârı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,3 azaldı.

Petrokimya piyasası bilgi sağlayıcısı ICIS'te Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar, petrol fiyatlarının bu yıl ve 2026'da aşağı yönlü hareketini sürdüreceğine işaret ederek, "Küresel petrol talebinin artacağına yönelik beklentiler oldukça zayıf. Ayrıca OPEC+ ülkelerinin belirlenen üretim kısıntılarına tam olarak uymamaları ve ABD, Brezilya, Kanada, Guyana gibi OPEC dışı ülkelerin üretimlerini artırmaları, küresel petrol piyasasında arz fazlası yaratacak. Bu durum fiyatlar üzerindeki baskının devam edeceğini gösteriyor" dedi.