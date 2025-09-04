Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentisi dolar tarafını zayıflattı. Dolar endeksinde görülen zayıf altın gibi değerli metallere destek verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Federal Temyiz Mahkemesinin tarifelerin çoğunu yasa dışı bulmasının ardından, bu durumla ilgili Yüksek Mahkeme'ye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını talep etti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dün 3 bin 578 dolara yükselerek rekor tazeleyen gram altın, bugün kazançlarının bir kısmını sildi. Dün gece seansında 3 bin 511 dolara gerileyen ons altın günü 3 bin 545 dolardan tamamladı. Yeni günde sabah seansında 08.28'de 3 529 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurunda görülen sınırlı yükseliş ve ons altındaki aşağı yönlü eğilimlerin etkisiyle gram altında aşağı yönlü eğilimlerin yaşandığı görülüyor. Dün 4 bin 736 liraya yükselerek rekor kıran gram altın, günü 4 bin 690 liradan kapattı. Yeni günde sabah seansında 08.30'da 4 bin 672 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 bin 672 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da 4 bin 715 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

