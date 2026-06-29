Körfez bölgesinde ABD ve İran arasında yaşanan son karşılıklı saldırılar küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını artırdı. İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın lider kadrosuna yönelik tehditlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerine füze ve İHA'larla saldırması petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:

"ABD ve İran hafta sonu yeniden karşı karşıya geldi. Her iki taraftan da yeni askeri saldırı haberleri alındı. Bu durum, petrolün bu düşük seviyelerde ne kadar kalabileceği ve dolayısıyla genel enflasyon ile faiz oranı görünümü üzerinde soru işaretleri yaratıyor."

YÜKSEK FAİZ DEĞERLİ METALLERİ BASKILIYOR

Yükselen ham petrol fiyatları küresel enflasyonist baskıyı körüklerken, bu durum merkez bankalarının faiz artırım ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Altın normal şartlarda enflasyona karşı güvenli bir liman olarak görülse de, faizlerin yüksek olduğu bir ortamda getiri sağlamayan bir varlık olduğu için yatırımcı gözündeki cazibesini kaybediyor.

CME FedWatch aracına göre, traderlar Fed'den bu yıl üç faiz artırımı bekliyor. Piyasalarda, Aralık ayında yapılacak bir faiz artırımına ise şu an %80 ihtimal veriliyor.

ALTIN VE PARA PİYASALARINA SON DURUM

Haftanın ilk gününde spot altın (XAU=) yüzde 0,7 değer kaybederek ons başına 4.061,35 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,5 kayıpla 4.076,40 dolara geriledi. Altın, aylık bazda yüzde 10,4’lük kayıpla üst üste dördüncü ayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

İç piyasada ise gram altın, yeni haftaya yüzde 0,6'lık düşüşle 6 bin 90 lira seviyesinde başladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki düşüş trendi diğer değerli metallere farklı yansıdı. Spot gümüş (XAG=) yüzde 1,1 değer kaybederek 58,51 dolara gerilerken; platin (XPT=) yüzde 1 kazançla 1.630,13 dolara, paladyum (XPD=) ise yüzde 0,8 yükselişle 1.218,92 dolara ulaştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN MÜZAKERELER BAŞLIYOR

Axios'un pazar günü geçtiği habere göre, askeri hareketliliğe rağmen Tahran ve Washington yönetimleri Körfez'deki düşmanlıkları durdurma kararı aldı. İki ülkenin, Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıkları çözmek adına müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığı bildirildi. Bu diplomatik adım, piyasalardaki jeopolitik risk algısını anlık olarak değiştirebilecek kritik bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.

ALTINDA 5 BİN DOLAR SEVİYESİ YENİDEN GÖRÜLÜR MÜ?

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası duruşunu daha net görebilmek adına bu hafta açıklanacak olan Haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ve ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.

Analist Tim Waterer, altının yeniden yükselişe geçebileceği senaryoyu şu sözlerle açıkladı:

"Altın bu yıl yeniden 5.000 dolar seviyesini görebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi; jeopolitik gerilimin daha da azalmasına, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönerek enflasyonist baskıyı hafifletmesine ve daha zayıf bir ABD dolarına bağlı."