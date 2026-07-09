

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) sıkı duruş sinyalleriyle çifte baskı altında yön arıyor.

Haftalık bazda yüzde 2’nin üzerinde değer kaybeden sarı metal için analistler, kısa vadede 4.000 - 4.200 dolar bandına işaret ederken, 14 Temmuz’da açıklanacak olan ABD haziran ayı TÜFE verisinin piyasalardaki dengeleri tamamen değiştirebileceğini vurguluyor.

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL GRAM VE ONS ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada altın fiyatları güne zayıf bir seyirle başladı. 9 Temmuz 2026 sabahı itibarıyla piyasalardaki son durum şu şekilde:

Gram Altın: 6.125 TL

Ons Altın: 4.065 Dolar (TSİ 06:00 itibarıyla)

Ons altın, önceki işlem gününde en düşük 4.021 dolar seviyesini test ettikten sonra 4.065 dolar civarında dengelendi. Yatırımcılar, fiyatların seyrini anlamak için hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de makroekonomik verileri yakından izliyor.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YÜKSELDİ, ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Küresel piyasaların odak noktası yeniden Orta Doğu oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklaması, İran’a yönelik hava saldırıları, yeni abluka tehditleri ve Tahran’ın karşılık vereceğini bildirmesi jeopolitik riskleri tırmandırdı.

Ankara’daki NATO zirvesinden gelen açıklamaların ardından petrol fiyatları 80 dolar sınırını test etti. Bu durum piyasalarda yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz beklentilerini tetikleyerek altının reel getiri baskısı altında kalmasına yol açtı.

FED TUTANAKLARI "FAİZ İNDİRİMİ MASADA YOK" DEDİ

FED’in haziran ayı toplantısına ait yayımlanan tutanaklar, bankanın "gevşeme eğilimi" taşıyan ifadeleri metinden çıkardığını gösterdi. Bu durum, yakın vadede bir faiz indiriminin masada olmadığı şeklinde yorumlandı.

Tutanaklarda üyelerin ikiye bölündüğü görülürken; bazı üyeler faizlerin yıl sonuna kadar %3,50 - %3,75 aralığında kalmasını, bazıları ise yeni bir faiz artışını savundu. Piyasalar ise 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor.

ALTIN ÜZERİNDE ÇİFTE BASKI

Analistlere göre, Orta Doğu’daki çatışmalar ve şahin tonlu FED tutanakları altın fiyatları üzerinde çifte baskı oluşturuyor. FED’in enflasyonu tetikleyebileceğini belirttiği 3 risk unsuru ise şöyle sıralanıyor:

-Yapay zekâ kaynaklı güçlü talep patlaması,

-Gümrük tarifelerinin muhtemel etkileri,

-Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmalar.

Faiz getirisi olmayan altının bu baskıyı kırabilmesi için, 14 Temmuz’da açıklanacak ABD haziran TÜFE verisinin enflasyonda net bir düşüşe işaret etmesi gerekiyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI DÜŞÜŞÜ FRENLİYOR

Altın fiyatlarının daha fazla gerilemesini önleyen en büyük etken ise merkez bankalarının fiziki talebi olmaya devam ediyor.

Çin Merkez Bankası, haziran ayında da 15 tonluk altın alımı gerçekleştirerek rezervlerini üst üste 20 ay boyunca artırdı. Analistler, merkez bankalarının bu güçlü alımlarının, FED'in şahin politikalarına karşı altın fiyatlarında koruyucu bir kale işlevi gördüğünü belirtiyor.

Ons altın için kısa vadede 4.000 dolar psikolojik ve 3.940 dolar teknik destek seviyeleri olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 4.200 dolar ilk direnç noktası olarak gösteriliyor.