ABD-İran diplomatik temaslarında yaşanan tıkanıklık ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyonist baskıları artırması, küresel emtia piyasalarında satış baskısını tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılmasına yönelik teklifini reddetmesi ve Tahran yönetiminin şartlarını yumuşatmayacağını açıklaması piyasalardaki belirsizliği artırdı.

FED YETKİLLERİNDEN EK SIKILAŞTIRMA MESAJLARI

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ekonomisinden gelen güçlü büyüme ve istihdam verileri, Fed’in para politikasında ek sıkılaştırmaya gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack başta olmak üzere çok sayıda yetkili, sağlam iş gücü piyasası ve devlet borcu endişelerinin uzun vadeli Hazine tahvil getirilerini yükselttiğine dikkat çekti.

Piyasalarda gözler, hafta içinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine ve Fed’in öncelikli enflasyon göstergelerine çevrildi.

PİYASALARDA GÜNCEL ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Gelişmelerin etkisiyle kıymetli madenlerde kaydedilen gün içi hareketler şu şekilde yansıdı:

Ons Altın: Güne 4 bin 269 dolar seviyesinden başlayan ons altın, gün içinde en yüksek 4 bin 275 doları gördükten sonra düşüşe geçerek en düşük 4 bin 191 doları test etti. Piyasalarda işlemler 4 bin 197 dolar seviyelerinde dengelendi.

Gram Altın: Güne 6 bin 720 lira seviyesinden başlayan gram altın, en yüksek 6 bin 732 lirayı gördü. Sert satışların ardından gün içi en düşük 6 bin 600 liraya kadar çekilen gram altın, şu sıralar 6 bin 607 lira seviyesinden alıcı buluyor.