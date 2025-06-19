Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, piyasalara ilişin yaptığı açıklamalarda Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararını, küresel gelişmeleri ve emtia piyasalarındaki son durumunu ve altın alımı için ons altın seviyesini söyledi.

Merkez Bankası’nın bu toplantıda faiz indirimi kararının zor olduğunu vurgulayan Ergezen, “Merkez Bankası temkinli davranacaktır. Böyle bir ortamda MB gözlem yapmak isteyecektir. Savaş ortamı olmasa faiz indirimi ihtimali vardı. Ancak artan maliyetler nedeniyle MB beklemeyi tercih edecektir” dedi.

FED SAVAŞTAN ETKİLENDİ

TGRT Haber'e konuşan Ergezen küresel piyasalara değinerek, Fed’in de İsrail-İran savaşına atıf yaptığını ve tarife savaşlarının enflasyonu artırabileceğini belirtti. “Faiz indirimi ihtimalini düşük görüyorum ancak çok düşük bir ihtimalle 100 baz puanlık bir indirim olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini ifade eden Ergezen, “Doğalgaz fiyatlarında hafif bir artış var ancak etkiler daha yeni başlıyor. Bunun yansıması ne olacak, önümüzdeki günlerde göreceğiz. MB oldukça istikrarlı ve piyasayla barışık bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle sürpriz bir karar beklemiyorum” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ TEMMUZA KALABİLİR

Savaşın etkileri, maliyetler ve enflasyon verilerinin faiz kararını etkileyeceğini vurgulayan Ergezen, ekonomide bir daralma gözlemlendiğini belirterek, “Daha sağlıklı bir karar bir sonraki toplantıda alınacaktır” ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki yükselişe de değinen Ergezen, “2025’te altın fiyatları çok hızlı yükseldi. En büyük nedeni Trump’tı. Tarife savaşları bu yükselişi getirdi. Nisan’dan bu yana söylüyorum, ons altın için 3350 seviyesi önemli bir referans. Fiyat bu seviyenin etrafında dolaşıyor” dedi.

ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Son iki haftada altın yerine alternatif taleplerin oluştuğunu belirten Ergezen, “Çin’de platin alımları arttı, bu da fiyatlara yansıdı. Rüzgar hâlâ ons altından yana olsa da yatırımcılar alternatiflere yöneliyor. Altın-gümüş rasyosu 106 seviyesinden 92’ye geriledi. Ons altına olan talep güçlü, ancak yükselişler aynı zamanda satış fırsatı olabilir. Yeni alım yapacak yatırımcılar için 3350 ya da 3300 seviyeleri alım noktası olabilir” dedi.

GRİ METAL GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞTE

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ergezen, “Altın-gümüş rasyosunun 106 seviyesinden sonra gümüşün alternatif yatırım aracı olarak ön plana çıktığını gördük. Bundan sonra altında bir zayıflama olursa, gümüşte de geri çekilme olabilir. Özellikle altın 3000 dolarlara çekilirse, gümüş de aynı yönde hareket edebilir. Gümüşün yönünü ise ekonominin nereye gittiği belirleyecek” diye konuştu.