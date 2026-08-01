Haftanın son işlem gününde spot altın (XAU=) yüzde 1,5 düşüşle 4.045 dolara geriledi. Gün içerisinde kayıplar yüzde 2’yi bulurken, Ağustos vadeli ABD altın sözleşmeleri (GCCv1) de yüzde 1,3 değer kaybederek 4.107 dolardan kapandı.

Düzeltmeye rağmen altın, bu ay yüzde 1,1 oranında değer kazanarak Şubat ayından bu yana en büyük aylık artışına imza atmaya yakın seyrediyor. Yavaşlayan enflasyon verileri ve petrol fiyatlarının gerilemesi, yatırımcıların Fed'den yeni faiz artırımı beklentilerini düşürerek altına güç verdi.

"4 BİN DOLAR PSİKOLOJİK BİR EŞİK"

Bybit Baş Piyasa Analisti Han Tan, piyasadaki son durumu değerlendirdi:

"Altın, 4 aylık kayıp serisini bitirmenin eşiğinde olsa da psikolojik 4.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir fark yaratmakta zorlanıyor. Yine de Fed Başkanı Kevin Warsh'ın odak noktasını sadece faiz artışlarıyla sınırlamayacağı beklentisi altını destekliyor."

DOLARIN DÖNÜŞÜ ALTIN YATIRIMCISINI VURDU

Perşembe günü yüzde 2,4 ile son 1,5 yılın en büyük bir günlük düşüşünü yaşayan ABD Dolar Endeksi, Cuma günü dengelendi. Doların yeniden toparlanması, diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirerek fiyatları aşağı çekti.

FED'İN EYLÜL KARARI İÇİN OLASILIK DEĞİŞTİ

CME FedWatch aracına göre, tüccarların Eylül ayında Fed'den olası bir faiz artırımı beklentisi geçen haftaki yüzde 80 seviyesinden yüzde 65'e geriledi. Piyasa, Fed Başkanı Warsh'ın faiz artırmadan enflasyonla mücadele etme sözüne odaklanmış durumda.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Altındaki geri çekilme diğer değerli metallere de yansıdı:

Spot Gümüş (XAG=): Güneş paneli üreticilerine yönelik Çin'den gelen uyarılara paralel olarak yüzde 2,1 düşüşle 57,76 dolara geriledi.

Platin (XPT=): yüzde 0,6 kayıpla 1.650,14 dolar oldu.

Paladyum (XPD=): yüzde 1,8 düşerek 1.281,18 dolara geriledi.