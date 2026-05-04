Pazartesi günü sabah seansında altın fiyatları, İran ile süregelen gerilim ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair belirsizliklerin etkisiyle yön bulmakta zorlanıyor. Güvenli liman talebi, savaşın ekonomik etkilerinden duyulan endişelerin gölgesinde kalırken; spot altın ons başına 4.606 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalarda Jeopolitik Risk ve Enflasyon Çıkmazı

Değerli metaller, ABD-İran savaşı sonrası artan güvenli liman talebine rağmen, savaşın küresel enflasyon üzerindeki tetikleyici etkisi nedeniyle son iki ayı kayıpla kapattı. Yatırımcılar, jeopolitik risklere karşı altına yönelse de yüksek enflasyonun beraberinde getireceği sıkı para politikaları, getirisi olmayan bu emtia üzerindeki baskıyı artırıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot altın ons başına 4.612,98 dolarda yatay seyrederken gram altın 6.688 lirada hareketleniyor.

Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 değer kaybederek 4.624,14 dolara geriledi.

Gümüş ve platin gibi değerli madenler pozitif ayrışarak sırasıyla 75,69 dolar ve 2.010 dolar seviyelerine yükseldi.

HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANDI: TRUMP'TAN OPERASYON SİNYALİ GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, pazar akşamı yaptığı açıklamada, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine yardımcı olmak amacıyla bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonun kapsamına dair detay vermeyen Trump’ın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgeye daha fazla askeri personel ve gemi sevk edileceğini açıkladı.

İran cephesi ise ABD’nin müdahalesini mevcut ateşkesin ihlali olarak göreceklerini yineledi. İran Dışişleri Bakanlığı, boğazın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesi için sunulan 14 maddelik plana ABD’nin yanıt verdiğini doğrulasa da, çatışmanın kısa vadede sona ereceğine dair somut bir sinyal gelmedi. Bu durumun petrol fiyatlarını yüksek tutması ve enflasyon endişelerini canlı kılması bekleniyor.

FED VE KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDAN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, uzayan İran savaşının ciddi ekonomik riskler ve enflasyonist baskılar yarattığını belirtti. Savaşın yarattığı belirsizliğin Fed’in öngörülebilirliğini kısıtladığını ifade eden Kashkari, enflasyon riskleri nedeniyle faiz artış ihtimalini dışlamadı.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Kashkari’nin, enerji fiyatları kaynaklı enflasyon endişesiyle Fed’in gevşeme eğilimine karşı çıkan çok sayıda politika yapıcı arasında yer aldığı bildirildi. Küresel ölçekte ise Japonya, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faiz artışı sinyalleri verirken; Avustralya Merkez Bankası’nın salı günü faiz artırması bekleniyor.

Faizlerin yükselmesi, yatırımcılar için fırsat maliyetini artırdığından, altın gibi getiri sağlamayan varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.