Küresel piyasalar yeni günde Trump tarifelerine odaklandı. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Güney Kore ve Japonya'nın ardından söz konusu 12 ülkeye yönelik tarife mektuplarını paylaştı.

Mektuplarında bu ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak tarife oranlarını bildiren Trump, herhangi bir misilleme durumunda bu oranların artacağını söyledi.

Trump, mektuplarda "belki" düzeltmeler yapılabileceğini dile getirerek "Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir." ifadelerine yer verdi.

Gönderilen mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğunu duyurdu.

ONS ALTINDA YÖN YUKARI

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 295 dolar ile 3 bin 342 dolar aralığında geçiren ons altın, yeni güne yükselişle başladı. Yeni günde sabah seansında 08.20'de 3 bin 334 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Dünü 4 bin 228 lira ile 4 bin 293 lira aralığında geçiren gram altın güne yükselişle başladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.20'de 4 bin 286 liradan tamamladı.

KAPALIÇAŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 286 liradan olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 309 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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