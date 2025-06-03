Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesine neden oldu.
Dün İstanbul'da yaşanan Ukrayna-Rusya zirvesi sonrası altın fiyatları görüşmelere olan güvensizlik nedeniyle fırladı. Ons altın 3 bin 383 dolara kadar çıkarak 2 haftalık kaybını geri kazandı.
Görüşmeler sonrası ise olumsuz bir açıklama yapılmaması altında gerilemeye neden oldu.
Haftanın ikinci işlem gününe ons altın 3 bin 381 dolardan başlarken saat 08.30 itibarıyla 3 bin 358 dolar seviyesinde.
Yurt içinde ise gözler TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verilerine odaklandı. Veriler açıklanmadan önce saat 08.30 itibarıyla gram altın yüzde 0,63 değer kaybıyla
4.236,12 TL'den işlem görüyor.