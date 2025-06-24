Jeopolitik riskler altını tepe taklak etti. Son iki haftalık kazanımlarını kaybeden altının onsu 3 bin 333 dolara kadar düştü. Saat 08.00 itibarıyla 3 bin 348 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler altın, petrol ve dövizi tepe taklak etti. Brent petrol 80 dolara kadar çıktığı yerde 68 dolara kadar düştü. Küresel piyasalarda ABD'nin de saldırılara dahil olmasıyla birlikte dolar değer kaybetmeye başladı. Altın da değer kaybedenler listesinde yer alırken son 2 haftalık kazanımlarını kaybetti. Altının onsu 3 bin 333 dolara kadar düşerken saat 08.00 itibarıyla 3 bin 348 dolardan işlem görüyor.

Ons altının düşmesinden etkilenen gram altın 4 bin 235 liraya kadar düşerken saat 08.00 itibarıyla 4 bin 266 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 324 TL

Çeyrek altın: 7 bin 54 TL

Yarım altın: 14 bin 107 TL

Tam altın: 28 bin 85 TL

Gremse altın: 70 bin 320 TL