ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları yeniden bir rekor daha kırarak 3 bin 38 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Piyasa uzmanları, Ortadoğu geriliminin tırmanmasıyla beraber, altında fiyatların hızla yükselebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan yarın ABD tarafında açıklanacak olan fed faiz kararı ise piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Toplantı verilecek olan mesajlar dolar ve altın tarafında hareketlilik meydana getirebilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altındaki rekorların etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.

Gram altın bugün akşam seansında 22.48'de 3 bin 579 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise ilk defa 3 bin 630 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.