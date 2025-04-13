Altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, sahtecilik vakalarında da artışa yol açtı. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte altınlar farklı yollarla piyasaya sürülerek vatandaşları hedef aldı. Sektör uzmanları sahte altın tuzağına düşmemek için püf noktaları açıkladı.

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, sahtecilik vakalarında da artışa yol açtı. Kuyumcuların kapısında uzun kuyruklar oluşurken, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte fırsatçılar da harekete geçti. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte altınlar piyasaya sürülerek vatandaşlar hedef alınıyor.

DOLANDIRICILARIN EN BÜYÜK PARA KAYNAKLARINDAN

Altına olan yoğun talep, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Özellikle internet üzerinden veya güvenilirliği belirsiz noktalardan yapılan altın alışverişlerinde risk ciddi boyutlara ulaştı. Piyasaya düşük ayarlı ya da tamamen sahte altınlar sokan fırsatçılar, bu yolla haksız kazanç elde ediyor.

TESK Başkanı Uyardı: “Altını Güvenilir Esnaftan Alın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte altın tehdidine karşı vatandaşları uyardı. Altına olan yoğun ilginin sahtecilik riskini artırdığına dikkat çeken Palandöken, “Güvenilir altının adresi, kuyumcu esnafımızdır” ifadelerini kullandı.

BELGE KONTROLÜ ŞART

Nisan ayı itibarıyla düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altına olan talebin daha da arttığını belirten Palandöken, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“İnternetten veya bilinmedik yerlerden tasarruf amacıyla alınan altınlarda ciddi riskler var. Sahte ya da düşük ayarlı ürünler hem vatandaşı hem esnafı mağdur ediyor. Alışveriş yapılırken mutlaka tanıdık ve güvenilir kuyumcular tercih edilmeli. Alınan ürünün gramajı, sertifikası ve belgesi mutlaka kontrol edilmeli. Bu sayede sahteciliğin önüne geçilirken, dolandırıcıların da önü kesilmiş olur.”