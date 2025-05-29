Altın piyasasındaki hareketliliğin ardında, küresel siyasi atmosferde yaşanan yumuşama da etkili oldu. SP Angel analistleri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik bazı yaptırım adımlarını geri çektiğini ve Avrupa Birliği ile yaşanan diplomatik gerginliğin hafta sonunda çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Çin’in Alım Stratejisi Devam Ediyor

Uzman yorumlara göre, son dönemde spekülatif fonlar altından kâr elde etmiş olabilir. Ancak analistler, Çin’in fiyatlardaki her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğine dikkat çekiyor. Bu durumun da altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediği belirtiliyor.

Trump’tan AB’ye Tarife Ertelemesi

Öte yandan, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklama da dikkat çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini paylaşan Trump, 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi beklenen yüzde 50’lik tarifenin ertelendiğini duyurdu. Von der Leyen’in süre talebi üzerine Trump, son tarihi 9 Temmuz 2025 olarak güncelledi.

Piyasalar Nefes Aldı, Altın Güç Kazandı

Küresel ekonomideki belirsizlik ortamının yeniden şekillenmesi ve siyasi tansiyonun düşmesi, güvenli liman olan altına ilgiyi artırdı. Piyasalarda yaşanan bu toparlanma, yatırımcıların altına yönelmesini sağladı. Çin’in stratejik hamleleri ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle altının yeniden yükseliş trendine girdiği gözlemleniyor.