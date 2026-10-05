Altın fiyatları, cuma günü ABD'den gelen zayıf istihdam verileri sonrası haftaya yükselişle başladı. Fed'in faiz artırım ihtimalinin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında toparlanma görülüyor.

FAİZ BEKLENTİSİ ALTINLARI DESTEKLEDİ

Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri, Eylül ayında istihdam artışının beklentilerin üzerinde yavaşladığını ortaya koydu. Önceki iki aya ait verilerin de aşağı yönlü revize edilmesi, iş gücü piyasasında soğuma sinyali verdi.

Bu gelişme, Fed'in Ekim ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentileri sert şekilde azalttı. Faiz getirisi olmayan altın, bu gelişmeyle birlikte yeniden talep gördü.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler de etkili oldu. Yemen'de Suudi Arabistan destekli uluslararası alanda tanınan hükümet, Pazar günü yaptığı açıklamada İran destekli Husilerin kontrolündeki tüm bölgeleri geri almak için geniş çaplı bir askeri harekât başlattığını duyurdu.

Küresel enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki askeri gerilim, altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 4 bin 145 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın yurt içi piyasalarda 6 bin 550 TL bandında işlem görüyor.