Bir ayı aşkın süredir zayıflayan altın fiyatları bu hafta ilk kez kazandırma yolunda devam ediyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte yatırımcılar güvenli liman altına yönelirken, müzakere haberleri altının fiyatını düşürmüştü.
ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM
Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 3 bin 320 dolara kadar yükseldi.
Haftalık bazda yüzde 3 değerlenen güvenli liman altın, yurtiçi piyasalarda bugün gram başına 4 bin 164 lira seviyesinde işlem görüyor.
Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ikinci Enflasyon Raporu sonrası altın fiyatlarında hareketlilik gözlendi.
23 Mayıs Kapalıçarşı altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 4 bin 230.46 TL
Çeyrek altın: 6 bin 901.00 TL
Yarım altın: 13 bin 802.00 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 471 TL