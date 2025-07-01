ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın Fed'den bu sene içinde beklediği indirim oranını 1'den 3'e çıkarması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'a not göndererek faiz indirimi çağrılarını sürdürmesi altının ateşini körüledi.

Öte yandan 9 Temmuz'da ABD'nin ülkelere gümrük vergisi uygulamaya devam edeceği haberlerinin yarattığı belirsizlik, tedirginlik de altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden oluyor.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın fiyatı, şu sıralarda düne göre yüzde 1 artışla 3.3347 dolarda. Analistler ons altın için ilk direnç olarak 3.335 doları işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 3.364 dolara doğru hareket olabilir. Aşağıda destek ise 3295-3280 dolar aralığında.

ABC Rafinery'den Nicholas Frappell, “Zayıf dolar ve Trump'ın gümrük vergisi süresinin uzatılmaması halinde bunun etkisine ilişkin endişeler şu anda altını destekliyor. Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrısının piyasa üzerinde de etkili olduğunu düşünüyorum, ancak piyasanın faiz indirimleri konusunda bu kadar iyimser olmasına biraz şaşırdım” dedi.

ONS YÜKSELİYOR GRAM DA YÜKSELİYOR

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 artışla 4 bin 288 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 990 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 860 liradan satılıyor.

Ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 228 liradan tamamlamıştı.