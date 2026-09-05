Altın yatırımcılarının gözü, 11 Eylül Cuma günü açıklanacak olan ABD ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine kilitlendi. FED'in 16 Eylül'deki faiz toplantısı öncesinde masaya gelecek son veri olan TÜFE, değerli metallerin kısa ve orta vadeli fiyatlamalarında ana yönü tayin edecek.

ONS ALTINDA DALGALI HAFTA VE PETROL ETKİSİ

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı haftalık bazda %0,56 oranında gerileyerek kapanışı 4.429 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Fiyatların 4.282 dolar ile 4.511 dolar arasında geniş bir bantta dalgalandığı haftada, iki haftalık düşüş serisi devam etti. ABD-İran geriliminin etkisiyle petrol fiyatlarının 95 doları aşması ve tahvil faizlerindeki yükseliş, haftanın ilk yarısında ons altını son üç haftanın dip seviyesine çekti.

Hafta ortasında FED Üyesi Waller’dan gelen güvercin tondaki mesajlar altında güçlü tepki alımlarını tetiklerken, fiyatlar 4.340 dolardaki düşüş trendinin üzerine çıktı. Ancak Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdamın 55 bin beklentisine karşın 162 bin kişi artması piyasaları yeniden hareketlendirdi. Son verilerin ardından piyasalar, FED’in bu ay faiz artırma ihtimalini %60 seviyesinde fiyatlamaya başladı.

PİYASALARIN KİLİTLENDİĞİ TARİH: 11 EYLÜL

Gelecek hafta açıklanacak ağustos ayı TÜFE verisine ilişkin piyasa beklentisi, enflasyonun aylık bazda %0,4 artması ve yıllık bazda %3,4 seviyesinde sabit kalması yönünde. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir veri akışının "şahin FED" algısını kuvvetlendirebileceği ve bunun da altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği öngörülüyor.

TEKNİK SEVİYELER VE İÇ PİYASADA SON DURUM

Analistler, ons altında Fibonacci %23,6 seviyesine denk gelen 4.335 doları kritik destek, %38,2 seviyesinin yer aldığı 4.576 doları ise ana direnç noktası olarak takip ediyor. Hareketli ortalamalarda ise 50 günlük ortalamanın bulunduğu 4.285 dolar seviyesi destek, 200 günlük ortalamaya karşılık gelen 4.534 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Yurt içi piyasada ise gram altın fiyatı hafta boyunca 6.647 TL ile 7.006 TL arasında geniş bir aralıkta işlem gördü. Gram altın, haftalık bazda %0,12 oranında sınırlı bir kayıpla 6.897 TL seviyesinden kapanış yaparak yatay ve dengeli bir görünüm sergiledi.