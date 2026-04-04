Orta Doğu'da tırmanan ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, varlık fiyatlarında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Savaşın yarattığı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini yukarı çekmesi, küresel ölçekte enflasyonist baskıları yeniden tetikledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikası duruşunu koruyacağı beklentisini güçlendirirken, kıymetli metaller üzerinde yoğun bir satış baskısı oluşturdu.

2008 KRİZİNDEN BU YANA EN BÜYÜK KAYIP

Mart ayı, altın piyasası için tarihi bir kırılma noktası oldu. Doların küresel çapta değer kazanması ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte altının ons fiyatı, mart ayında %11,3 oranında değer kaybetti. Bu rakam, 2008 Küresel Finansal Krizi’nden bu yana kaydedilen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan geri çekilmeyle birlikte ons altın, mart ayı içerisinde 4 bin 99,52 dolara kadar gerileyerek Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti. Uzmanlar, bu düşüşte likidite ihtiyacının ve yatırımcıların "güvenli liman" tercihlerini dolardan yana kullanmalarının etkili olduğunu belirtiyor.

FED BEKLENTİLERİ VE DOLARIN GÜCÜ

Altın fiyatlarındaki düşüş trendini tetikleyen ana unsurlar arasında Fed'in faiz politikasına yönelik belirsizlikler yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu besleyeceği endişesi, tahvil faizlerini yukarı taşırken piyasalarda "Fed bu yıl faiz indirimi yapmayabilir" beklentisi hakim olmaya başladı. Bu durum, faizsiz bir varlık olan altına olan ilgiyi zayıflatırken doları daha cazip hale getirdi.

PİYASALAR 'KUTSAL CUMA' TATİLİNDE SESSİZLEŞTİ

Haftanın son işlem gününde ise küresel piyasalarda sessizlik hakimdi. ABD ve Avrupa borsaları 'Kutsal Cuma' tatili nedeniyle işleme kapalı kaldı. Tatil etkisiyle ons altın 4 bin 676 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Benzer bir durgunluk enerji piyasasında da gözlemlendi. Brent petrolün varil fiyatı, düşük işlem hacmiyle birlikte 109,23 dolar seviyelerinde stabil kalarak haftayı kapattı.