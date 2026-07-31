Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve ABD Doları'ndaki toparlanmanın etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Buna karşın değerli metal, ay boyunca görülen güçlü alımlar sayesinde son beş ayın ilk aylık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın bugün satıcılı bir seyir sergiliyor. Bugün öğlen seansında 13.07'de 4 bin 56 dolara bulunuyor. Buna rağmen altın haftalık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yaklaşık yüzde 1,7 yükseliş kaydetme yolunda ilerliyor.

Gram altın da ons altındaki düşüşlerin etkisiyle aşağı yönlü eğilim sergiliyor. Gram altın bugün öğlen seansında 13.11'de 6 bin 196 lira seviyesinde bulunuyor.

4 BİN DOLAR KRİTİK SINIR

Bloomberg HT'nin haberine göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki geri çekilmenin kâr satışları ve ABD Doları'ndaki toparlanmadan kaynaklandığını belirtti.

Waterer, altının bu ay daha güçlü bir performans sergilediğini söyleyerek, özellikle 4 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek oluşturduğunu ve düşüşlerde alıcıların bu seviyeye yöneldiğini söyledi.

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BASKILADI

ABD doları, perşembe günü Ocak 2023'ten beri en sert günlük düşüşünü yaşamasının ardından cuma günü yüzde 0,3 değerlendi. Doların yeniden güçlenmesi, ABD doları cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirirken, değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı.

GÖZLER FED'İN EYLÜL TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. Fed Başkanı Kevin Warsh ise gelecek döneme ilişkin net bir yönlendirme yapmadı.

Buna rağmen piyasalarda faiz artırımı beklentileri sürerken, CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 63 olarak fiyatlıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMANA TALEBİ ARTIRIYOR

Orta Doğu'da artan gerilimler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda iki doğalgaz gemisini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen enerji sevkiyatına ilişkin endişeleri artırdı.

BCA Research analistleri ise Hürmüz Boğazı'ndaki krizin zamanla etkisini azaltmasını beklediklerini ancak jeopolitik kutuplaşma, küreselleşmedeki yavaşlama ve ABD'nin mali dengesizliklerinin altına yönelik güvenli liman talebini desteklemeye devam edeceğini değerlendirdi.

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