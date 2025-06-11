Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün tüm dünyanın gözü kulağı ABD-Çin görüşmelerinde yer alıyordu. Görüşmelerin ardından iki taraftan da açıklamalar geldi.

Müzakerelerde ABD tarafını temsil eden Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmenin "güzel" geçtiğini söylerken, Ticaret Bakanı Howard Lutnick de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi. ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerin ikinci gününde TSİ 12.00'de bir araya geldi.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptığı açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Olumlu geçen görüşmelerin ardından piyasalarda rahatlama yaşandı. Öte yandan bugün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. ABD'de nisan ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3 olarak açıklanırken, aylık b bazda yüzde 0,2 oldu. Fed'in faiz kararını etkileyen unsurlardan olan enflasyon verisini piyasalar merakla bekliyor.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 301 dolar ile 3 bin 341 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 322 dolarda bulunuyor. Yeni günde ise sabah seansında 3 bin 341 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL'de görülen yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Dünün 4 bin 162 lira ile 4 bin 122 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 184 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 205 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 204 lira olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 254 lirada satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...