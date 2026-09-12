ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ons altın fiyatı 4.390 dolar seviyesini aşarak 4.400 dolar sınırına yaklaştı. Küresel piyasalardaki bu harekete paralel olarak iç piyasada 24 ayar gram altın 6.848 lira seviyelerini gördü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Piyasalarda kaydedilen güncel satış fiyatları şu şekildedir:
Gram Altın: 6.784,88 TL
Çeyrek Altın: 11.093,00 TL
Yarım Altın: 22.179,00 TL
Tam Altın: 44.529,27 TL
Cumhuriyet Altını: 44.215,00 TL
Gremse Altın: 111.664,65 TL
Ons Altın: 4.348,96 USD
DEUTSCHE BANK'IN 12 AYLIK ALTIN TAHMİNİ
Deutsche Bank, yayımladığı eylül ayı görünüm raporunda altının yanı sıra petrol, dolar ve bakıra ilişkin 12 aylık beklentilerini paylaştı.
Banka raporda, ons altının önümüzdeki 12 aylık süreçte 5.000 dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.
Analistler raporda; merkez bankalarının altın talebini, yatırım fonlarına girişleri, ABD dolarındaki zayıflama beklentisini, küresel bütçe açıklarını ve uluslararası ticaretteki belirsizlikleri fiyat beklentisine gerekçe olarak gösterdi.