ABD ekonomisine yönelik yavaşlama endişeleri, finansal piyasalarda geniş çaplı bir satış dalgasına neden olurken, altın fiyatları hafif bir düşüş sonrası yatay seyre geçti.

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’in altında bir kayıp yaşadıktan sonra ons başına 2.887 dolar seviyesinde dengelendi. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada ticaret politikasında tarifelerin ön planda olacağını, bunun ise kısa vadede ekonomik zarar yaratabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, piyasada durgunluk korkularını artırırken, yatırımcıların sert düşüşler karşısında altın satışı yaparak zararlarını telafi etmeye çalıştığı görüldü.

Yıl boyunca rekor seviyeleri test eden altın, halen yılbaşına kıyasla yüzde 10 artıda bulunuyor. Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Düşük faiz ortamı, getiri sağlamayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Türkiye'de altın fiyatları hem dolar/ons fiyatlamasından dolar/TL kurundan etkilenirken hem de faizin düşme sinyali ile birlikte yatırımcının altına yönelmesiyle hafif seyirli yükselişte. Haftanın ikinci işlem gününe gram altın 3.406 TL olurken çeyrek altın 5.674 TL seviyesinde seyrini koruyor.