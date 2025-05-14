ABD ile Çin’in 90 günlük geçici tarifesiz dönemde anlaşması, uzun süredir baskı altında kalan küresel piyasalarda olumlu bir hava estirdi. İki ülkenin gerginlikleri kısmen yumuşatması, başta emtia olmak üzere birçok varlık fiyatında hareketliliğe neden oldu.

ALTIN FİYATLARINDA ÖNCE DÜŞÜŞ SONRA TOPARLANMA

Gelişmelerin ardından güvenli liman altına olan talep kısa süreli azalsa da, piyasalardaki temkinli hava altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Ons altındaki oynaklık gram altına da yansıdı ve yatırımcılar gözlerini yeniden altın piyasasına çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Piyasalarda oluşan yeni denge arayışı devam ederken, sabah saatleri itibarıyla altının güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 4.022,08 TL – Satış 4.022,57 TL

Çeyrek altın: Alış 6.644,00 TL – Satış 6.701,00 TL

Yarım altın: Alış 13.290,00 TL – Satış 13.404,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 27.100,00 TL – Satış 27.510,00 TL

Ons altın: Alış 3.224,71 dolar – Satış 3.225,03 dolar

UZMANLAR UYARIYOR

Piyasa analistlerine göre, ABD-Çin hattında yaşanan bu geçici yumuşama altın fiyatlarını kısa vadede dengelemiş gibi görünse de, orta vadede jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları belirleyici olmaya devam edecek. Bu nedenle yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de dolar/TL kurunu dikkatle izlemeleri gerekiyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Türkiye, yapılacak olan Rusya-Ukrayna zirvesi ile Trump'ın Orta Doğu ziyaretinden çıkacak sonuçların altın fiyatlarına yön vermesi bekleniyor. sozcu.com.tr'ye konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, perşembe gününün altının seyri için önemli olduğuna dikkat çekti.