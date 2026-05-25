Küresel piyasalarda yatırımcıların ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinden çıkacak olası bir anlaşmayı fiyatlaması, altın fiyatlarında yüzde 1’in üzerinde artışa neden oldu. Dolar endeksindeki zayıflama ve enerji maliyetlerindeki düşüş, güvenli liman altına olan talebi destekledi.

ONS ALTIN 4500 DOLAR EŞİĞİNDE

Pazartesi günü TSİ 08.28 itibarıyla spot altın, yüzde 1,1 değer kazanarak onsu 4.555,29 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde gram altın ise 6.694 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da gram altın satış fiyatı 6.744 lira oldu.

Doların rakip para birimleri karşısında zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan kıymetli madeni diğer para birimi sahipleri için daha cazip hale getirerek yükselişi destekleyen temel unsurlardan biri oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Trump'ın İran ile bir anlaşma yapılması konusundaki piyasa beklentilerini artırması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılabileceği umudunu doğurdu. Bu ihtimal petrol fiyatları üzerinde baskı oluştururken, enflasyon perspektifinden altına beklenen desteği sağladı."

ABD Başkanı Donald Trump, temsilcilerine herhangi bir anlaşma için acele etmemeleri talimatını verdiğini belirtmiş ve üç aydır devam eden gerilimde hızlı bir çözüm beklentilerini bir miktar soğutmuştu. Ancak Trump, bir gün önce Washington ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açacak bir mutabakat zaptı üzerinde "büyük ölçüde anlaştığını" duyurmuştu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE FED'İN ROLÜ

Petrol fiyatları, iki ülkenin temel konularda hala fikir ayrılığı yaşamasına rağmen barışa yaklaşıldığı iyimserliğiyle Pazartesi günü son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, doğrudan enflasyon beklentilerini etkiliyor. Yüksek ham petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabiliyor. Altın, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan bu metal üzerinde baskı kurma eğilimi taşıyor.

Öte yandan, ABD ekonomisi için kritik bir dönemde cuma günü yemin ederek göreve başlayan Fed Başkanı Kevin Warsh, İran ile yaşanan gerilime bağlı artan benzin fiyatlarının enflasyonu tetiklediği ve tüketici güvenini sarstığı bir tabloyu devraldı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki yükseliş ivmesi diğer metallere de yansıdı. Gümüş yüzde 2,8 artışla onsu 77,61 dolara yükselirken platin yüzde 1,9 değer kazanarak 1.958,35 dolara ulaştı. Palladyum ise yüzde 2,3 primle 1.379,31 dolardan alıcı buldu.