Küresel çapta yaşanan gelişmelerin etkisiyle, piyasalarda sert hareketlenmeler yaşanıyor. Petrol fiyatları ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. ABD'de tahvil faizlerinde görülen artış ise altın fiyatlarını daha da baskılıyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana aşağı yönü eğilimler yaşayan altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Ons altın bugün 4 bin 190 dolara kadar geriledi. Bugün sabah seansında TSİ 07.40'ta 4 bin 197 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün 6 bin 596 lira seviyesine kadar düştü. Bugün sabah seansında TSİ 07.40'ta 6 bin 609 lira seviyesinde bulunuyor.

ABD tahvil faizleri 5,229 seviyesine yükselerek son yılların en yüksek seviyesini gördü. ABD tahvil faizlerinde görülen bu yükseliş, altın fiyatlarını daha da düşüren faktörler arasında yer alıyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerinde tutunuyor. Dolar endeksinin bu seviye üzerinde kalması altındaki düşüşü destekleyen bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER HIZLANDI

Piyasaların gözü kulağı ABD ile İran arasındaki görüşmelerden çıkacak olan somut bir sonucu yakından izliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın tekrardan açılmasına ilişkin son teklifini reddetmesi sonrasında petrol fiyatları yükselişe geçti.

Brent petrol vadeli kontratları yeni haftanın ilk işlemlerinde 105 doların üzerini gördü.

Petroldeki yükseliş, aynı zamanda enflasyon ve faiz beklentilerinin de yeniden fiyatlamasına neden oluyor.

GÖZLER CUMAYA ÇEVRİLDİ

Piyasalarda gözler cuma günü açıklanacak olan istihdam rakamlarına çevrildi. İşsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlarla birlikte duyurulacak istihdam verileri, ABD ekonomisinin ne kadar dirençli kaldığına ilişkin önemli ipuçları verecek.

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