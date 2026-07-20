Goldman Sachs tarafından yayımlanan son analiz, merkez bankalarının altın talebinin resmi verilerin oldukça üzerinde olduğunu ortaya koydu. Bankanın hesaplamalarına göre Çin, mayıs ayında Londra tezgah üstü (OTC) piyasası üzerinden 48 tonun üzerinde altın satın aldı.

Aynı dönemde Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) açıkladığı resmi rakam ise 10 ton seviyesindeydi. Bu durum, piyasadaki gerçek fiziki altın alımlarının resmi verilerden yaklaşık beş kat daha fazla olduğuna işaret ediyor. Banka, 2026 yılı genelinde Çin'in yaklaşık 80 ton altın biriktirmiş olabileceğini, resmi olarak ise yalnızca 40 ton rezerv artışı açıklandığını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN REZERVLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM

Raporda, altın rezervlerini artıran tek aktörün Çin olmadığı, küresel çapta bir eğilimin öne çıktığı vurgulanıyor.

Mayıs ayında küresel merkez bankaları toplamda yaklaşık 81 ton altın satın aldı.

Merkez bankalarının son üç aylık alım ortalaması aylık 67 ton seviyesinde gerçekleşti.

Tarihsel Karşılaştırma: 2022 yılı öncesinde merkez bankalarının aylık ortalama altın alımı 17 ton civarındayken, son yıllarda bu miktarın katlanarak artması, rezervlerin dolar varlıklarından uzaklaştırılarak çeşitlendirilmesi stratejisinin uzun vadeli bir eğilim haline geldiğini gösteriyor.

GOLDMAN SACHS'IN 2026 SONU ONS ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

Kısa vadede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği öngörülüyor. Ancak Goldman Sachs ekonomistleri, bu yıl yeni bir faiz artışı öngörmüyor.

Merkez bankalarının gelecekte de aylık ortalama 50 ton seviyesinde altın alımına devam edeceğini tahmin eden banka, 2026 yılı sonu için ons altın fiyatına yönelik 4.900 dolar beklentisini koruduğunu açıkladı.

BANK OF AMİRİCA'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Altın piyasasına ilişkin bir diğer rapor ise Bank of America (BofA) tarafından paylaşıldı. Banka analistleri, son aylarda yaşanan sert düzeltmelerin yatırımcı beklentilerini baskıladığını ancak bunun uzun vadeli yükseliş trendini bozmadığını ifade etti.

BofA'ya göre 2026 yılı; güçlü dolar endeksi ve yüksek tahvil faizleri nedeniyle altın açısından dönemsel zorluklar barındırabilir. Buna rağmen;

Küresel borç endişeleri,

Rezerv çeşitlendirme süreçleri,

Merkez bankalarının fiziki alımları,

altın fiyatlarını uzun vadede desteklemeye devam edecek unsurlar olarak sıralandı. Banka, mevcut fiyat seviyelerinin özellikle uzun vadeli yatırımcılar için daha cazip giriş noktaları sunduğunu değerlendiriyor.