Önceki seansta yüzde 1'in üzerinde değer kazanan spot altının onsu, çarşamba günü TSİ 06.19 (0319 GMT) itibarıyla 4.485,17 dolarda değişmeden kaldı. ABD ağustos vadeli altın kontratları ise %0,1 düşüşle 4.513,60 dolara geriledi.

ATEŞKES VE TIRMANAN GERİLİM

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, piyasadaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Piyasa şu anda, Trump'ın bir barış anlaşması çözümü için çaba gösterecek olmasına rağmen, İran ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmama ihtimalini fiyatlıyor," ifadelerini kullandı. Wong, "Eğer gerilimin daha da tırmandığını görürsek, bu durum altının sağlayabileceği olası bir toparlanmayı da sekteye uğratabilir," diye ekledi.

Çarşamba günü Körfez'deki çatışmalar, ABD ordusunun Bahreyn, Kuveyt ve diğer bölgesel hedeflere yönelik İran füze saldırılarının ya engellendiğini ya da hedefine ulaşamadan başarısız olduğunu duyurmasıyla yeniden alevlendi.

YAPTIRIMLAR VE PETROL FİYATLARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın müzakere ekibinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini teklif etmediğini belirtti. Rubio, yaptırımların esnetilmesine yönelik herhangi bir adımın, Tahran'ın nükleer programından vazgeçmesi şartına bağlı olduğunun altını çizdi.

Diğer yandan, petrol fiyatlarının çarşamba günü erken işlemlerde %1'den fazla artış göstermesi, enflasyon ve faiz artırımlarına yönelik endişeleri derinleştirdi.

ENFLASYON ENDİŞESİ VE FED BEKLENTİLERİ

Altın genellikle enflasyona karşı güvenli bir liman olarak görülse de, faiz oranlarının yüksek olduğu bir ekonomik ortamda getiri sağlamayan bir varlık konumuna düştüğü için cazibesini kaybetme eğilimi gösteriyor.

Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Beth Hammack salı günü yaptığı konuşmada halihazırda yüksek seyreden enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde ABD merkez bankasının faiz oranlarını yakın bir zamanda artırmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcılar şimdi Fed'in gelecekteki para politikası rotasını öngörebilmek amacıyla bugün saat 15.15'te açıklanacak özel sektör istihdam verisine ve cuma günü yayımlanacak olan detaylı istihdam raporuna odaklanmış durumda.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Piyasadaki bu bekleyiş sürerken diğer değerli metallerin fiyatlarındaki son durumda da etkisini gösterdi.

Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle ons başına 75,01 dolara inerken, platin yüzde 0,2 kayıpla ons başına 1.933,15 dolarda seyretti. Paladyum ise yüzde 0,2 artışla ons başına 1.372,25 dolarda hareketleniyor.