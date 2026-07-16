Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın piyasasında yatırımcıların yeni bir yön arayışında olduğunu belirterek, fiyatların kısa vadede 3.950 ile 4.200 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini açıkladı.

Ocak ayında yaşanan sert düzeltme hareketinin ardından piyasaların konsolidasyon aşamasında olduğunu vurgulayan Hansen, merkez bankalarının sürdürdüğü alımların altın için önemli bir yapısal talep kaynağı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

PİYASADAKİ KİLİT SEVİYELER

Yayımlanan analiz raporunda, borsa yatırım fonlarındaki (ETF) altın varlıklarının genel olarak istikrar kazandığı ifade edildi. Bu durumun panik satışlarının sona erdiğine ancak yeni ve güçlü bir alım dalgasının henüz başlamadığına işaret ettiği belirtildi.

Rapora göre, teknik ve makroekonomik açıdan iki seviye öne çıkıyor:

4.200 Dolar Üzeri: Altının bu seviyenin üzerinde kalıcılaşması, yatırımcıların odağını anlık enflasyon rakamlarından çıkarıp uzun süreli enerji şoklarının genel ekonomi üzerindeki etkilerine kaydırdığını gösterecek.

3.950 Dolar Altı: Fiyatların bu seviyenin altına gerilemesi ise yükselen tahvil getirileri, güçlenen dolar ve enflasyon kaygılarının yeniden piyasaya hakim olduğuna işaret edecek.

ENFLASYON VERİLERİ VE ENERJİ RİSKLERİ BASINCI

ABD’de beklentilerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından, Fed’in sıkı para politikası adımlarını gevşeteceği beklentisiyle altının kısa süreliğine 4.100 dolar sınırını aştığı hatırlatıldı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki artış ve ABD-İran hattındaki gerilim nedeniyle enerji maliyetlerinin yükselmesi, kazançların korunmasını engelledi.

Brent petrolün varil fiyatının 85 doları, işlenmiş akaryakıt ürünlerinin ise 160 doları aşmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden 4.000 dolar seviyelerine çekildi. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Kongre’de yaptığı sunumun da faiz politikasına dair belirsizliği tam olarak gidermediği ve metallerin küresel gelişmelere duyarlı kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİNE GÖRE DAHA GÜÇLÜ

Piyasalardaki genel performans verilerine bakıldığında, yılbaşından bu yana altının yüzde 7,2, gümüşün yüzde 17 ve platinin yüzde 20 değer kaybettiği görüldü. Yıllık bazda incelendiğinde ise altının yüzde 20, gümüşün yüzde 52 ve platinin yüzde 15 prim yaptığı kaydedildi.

Hansen, küresel makroekonomik tablo netleşene kadar değerli metallerin belirli aralıklarda seyretmesini beklediklerini, ancak altının ekonomik büyümeye doğrudan duyarlı olan gümüş ve platine kıyasla daha dirençli bir performans sergileyeceğini öngördüklerini belirtti.

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